"МетПром" начал поставлять оборудование на Ташкентский металлургический завод

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Российская группа компаний "МетПром" начала поставлять основное технологическое оборудование на Ташкентский металлургический завод (ТМЗ).

По данным пресс-службы предприятия, поставки осуществляются в рамках реализации контракта, который предусматривает организацию производства холоднокатаного листового проката с защитными покрытиями общей стоимостью более 233 миллионов евро.

© Sputnik / Павел Лисицын Ташкентский металлургический завод оснастят оборудованием из России

Строительство завода планируется завершить к концу этого года. Ожидается, что ТМЗ станет одним из самых современных предприятий страны, выпускающих импортозамещающую продукцию.

"Ввод его (ТМЗ. — Прим. ред.) в эксплуатацию позволит снизить зависимость республики от импорта металлургической продукции и заметно повысит ее индустриальный потенциал", — отметил генеральный директор завода Зафар Туйчиев.

Поставщиком основного оборудования станет итальянский производитель Danieli & C. Officine Mecchaniche S.p.A.

Мощность предприятия составит 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год, что полностью покроет потребности республики. При организации завода заложили возможность дополнительного увеличения объемов производства до 750 тысяч тонн в год.

© Sputnik / Павел Лисицын Ташкентский металлургический завод заработает в декабре

ТМЗ должен выйти на полную мощность в течение двух лет. Продукцию планируется отправлять в такие страны, как Иран, Турция, Афганистан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Латвия, Литва, Эстония.

В большинстве этих государств нет подобного производства, а потребности в металлопрокате весомые, отмечается в сообщении.

Группа компаний "МетПром" — генеральный подрядчик по строительству ТМЗ. На сегодняшний день это одна из ведущих в мире проектно-строительных организаций в металлургической отрасли. В Ташкенте компания осуществляет проектирование объекта, его строительство, пусконаладочную работу, обучение персонала.