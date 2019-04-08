Российский производитель готов поставлять Узбекистану смолы для АЭС

Производство технических и чистых ионообменных смол для подготовки воды в тепловой и атомной энергетике запустили в Кемерово.

ТАШКЕНТ, 8 апр – Sputnik. Производственное объединение "Токем", запустившее в Кемерово производство технических и чистых ионообменных смол для подготовки воды в тепловой и атомной энергетике, химической и металлургической промышленности, рассматривает Узбекистан в качестве одного из экспортных направлений сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Андрей Панов.

"После запуска нового производства продукция "Токем" сможет покрывать потребности рынка российской атомной энергетики на 90%. Компания также планирует экспортировать порядка 12% продукции в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, а также в Финляндию, Китай, Южную Корею, США, Иран", – уточнил заместитель губернатора.

По данным департамента промышленности Кемеровской области, общий размер инвестиций составил 200 миллионов рублей. Реализация проекта позволила увеличить производство смол технического класса вдвое – до 12 тысяч кубических метров., а чистых ионообменных смол – в 3,5 раза – до 1,38 тысячи кубометров в год.

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"Наша компания владеет современной технологией производства монодисперсных ионообменных смол, которая позволяет выпускать и поставлять на рынок наиболее эффективные и востребованные материалы. Наша продукция – результат работы собственного научно-исследовательского центра, который обеспечивает внедрение инноваций и развитие производства", – рассказал генеральный директор ООО ПО "Токем" Андрей Тихомиров.

Как сообщили в департаменте промышленности Кемеровской области, технические и чистые ионообменные смолы используются для умягчения и обессоливания воды для бытовых целей, подготовке воды в пищевой промышленности. В атомной энергетике ионообменные смолы используются для очистки воды, применяемой в контурах охлаждения реакторов.