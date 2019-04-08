Ни сума на ветер: Мирзиёев лично проконтролирует 27 инвестпроектов

Президент призвал установить прочные связи с иностранными инвесторами, помогать им от начала до завершения проекта.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании предложил внедрить в республике новую систему контроля за своевременным освоением инвестиций, сообщили в пресс-службе главы государства.

Эта система предполагает разделение всех проектов с участием прямых иностранных инвестиций на четыре перечня.

"Так, в первый перечень будут включены 27 важнейших стратегических проектов, предусматривающих освоение 3,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций в текущем году. Их реализация будет находиться под постоянным контролем президента", — говорится в публикации.

Во второй перечень войдут 65 крупных проектов на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, за ходом их реализации будет следить премьер-министр. В третий перечень, под контролем заместителей премьер-министра, включат 65 проектов, предусматривающих освоение 407 миллионов долларов иностранных инвестиций. Контроль за реализацией проектов в четвертом перечне возлагается на руководителей закрепленных за регионами центральных ведомств и хокимов.

Планируется наладить постоянное обсуждение исполнения инвестпроектов и оперативное решение возникающих проблем.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил усилить контроль за инвестициями

По данным пресс-службы, в ходе совещания президент призвал установить прочные связи с иностранными инвесторами, выразившими желание работать в Узбекистане, помогать им от начала до завершения проекта, другими словами — вести их "за руку" и обеспечить результат.

В этом году в Узбекистане в рамках более 3,2 тысячи проектов планируется освоить почти 14 миллиардов долларов. В частности, свыше четырех миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций — по 320 проектам.