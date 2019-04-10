Китай может присоединиться к проекту железной дороги в Афганистане

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. МИД Узбекистана заявил о готовности Китая присоединиться к проекту строительства новой железной дороги в Афганистане по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, 8 апреля в Пекине специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился со специальным посланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем. Стороны, в частности, обменялись мнениями относительно перспектив запуска мирного внутриафганского диалога, а также реализации совместных проектов в Афганистане.

"Китайская сторона заявила о готовности присоединиться к разработке проекта строительства железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", - говорится в сообщении на сайте узбекистанского министерства.

В этой связи Дэн Сицзюнь подчеркнул значимость инициированного узбекской стороной проекта для всего региона, развития его транспортной инфраструктуры с последующим выходом на страны Южной Азии, добавили в МИД Узбекистана.

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В декабре 2018 года в Ташкенте состоялась встреча руководителей железнодорожных администраций Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана. По ее итогам между железнодорожными администрациями пяти стран был подписан протокол о создании совместной рабочей группы и финансового консорциума по строительству новой железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Проект, оцениваемый в 5 миллиардов долларов, предполагает строительство магистрали протяженностью 573 километра и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год.