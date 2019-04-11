Грузинский TBC Bank выкупил контрольный пакет Payme

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Грузинский TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, работающей в Узбекистане под брендом Payme. Об этом сообщили в пресс-службе TBC Bank.

Payme — ведущий поставщик платежных услуг в Узбекистане, имеет около 1,3 миллиона клиентов. Сервисом пользуются для оплаты коммунальных услуг, проведения переводов, погашения кредитов.

"В конце 2018 года валовые активы Payme составляли 700 тысяч долларов, в то время как общая выручка и прибыль до уплаты налогов превысила 1,6 миллиона долларов и 800 тысяч долларов соответственно", — говорится в публикации.

Сумма сделки составила 5,5 миллиона долларов. При этом грузинский банк также заключил соглашение о возможной покупке оставшихся 49% акций.

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"Это позволит нам получить немедленный доступ к большой клиентской базе в стране и использовать наши основные цифровые преимущества в Грузии для инноваций на узбекском рынке. С присоединением Payme мы намерены и дальше развивать платежный бизнес, а также использовать его в качестве платформы для развития новых экосистем в стране", — рассказал генеральный директор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе.

Сделка позволит увеличить количество клиентов, которых обслуживают TBC Group и его дочерние компании, более чем на 50% — до 3,7 миллиона человек.