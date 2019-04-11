Грузинский TBC Bank выкупил контрольный пакет Payme

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Грузинский TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, работающей в Узбекистане под брендом Payme. Об этом сообщили в пресс-службе TBC Bank.
Payme — ведущий поставщик платежных услуг в Узбекистане, имеет около 1,3 миллиона клиентов. Сервисом пользуются для оплаты коммунальных услуг, проведения переводов, погашения кредитов.
"В конце 2018 года валовые активы Payme составляли 700 тысяч долларов, в то время как общая выручка и прибыль до уплаты налогов превысила 1,6 миллиона долларов и 800 тысяч долларов соответственно", — говорится в публикации.
Сумма сделки составила 5,5 миллиона долларов. При этом грузинский банк также заключил соглашение о возможной покупке оставшихся 49% акций.
Сделка позволит увеличить количество клиентов, которых обслуживают TBC Group и его дочерние компании, более чем на 50% — до 3,7 миллиона человек.