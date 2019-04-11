Солнце взойдет: в Ташкенте обсудили энергетическое сотрудничество

Делегаты стран Центральной Азии говорили о развитии и новых возможностях отрасли, в том числе об освоении солнечной энергии.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Ташкенте прошло 29-е заседание Координационного комитета по энергетическому сектору Программы ЦАРЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Узбекистан представляли заместитель министра энергетики республики Шерзод Ходжаев, а также директор Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Ашок Бхаргава.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)

Участники ознакомились с докладами о стратегии реформирования электроэнергетической отрасли, развитии инвестиционных проектов в энергосистеме, обсудили варианты внедрения схем государственно-частного партнерства в энергетической сфере.

Отдельная сессия была посвящена возможностям освоения солнечной энергии.

Из архива ассоциации "Глобальная энергия" Алексеенко: солнечная энергетика — самое перспективное направление для ЦА

С презентацией о развитии возобновляемой энергетики в Узбекистане выступил представитель отечественного Международного института солнечной энергии.

От имени Узбекистана участники заседания были приглашены на международную выставку "Энергетика, энергосбережение и альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2019", которая пройдет в Ташкенте 15-17 мая.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)

Напомним, что Программа развития регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии была запущена в 1997 году по инициативе Азиатского банка развития (АБР). Целью программы является содействие экономическому развитию государств Центральной Азии путем расширения регионального и многостороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в энергетике.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)

В настоящее время в ЦАРЭС участвуют 11 стран региона – Узбекистан, КНР, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Грузия, а также международные организации-доноры: АБР, Всемирный банк, ЕБРР, МВФ, Программа развития ООН, Исламский банк развития.