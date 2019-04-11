14:23 11 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
В Ташкенте состоялось 29-е заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)

Солнце взойдет: в Ташкенте обсудили энергетическое сотрудничество

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
27 0 0

Делегаты стран Центральной Азии говорили о развитии и новых возможностях отрасли, в том числе об освоении солнечной энергии.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Ташкенте прошло 29-е заседание Координационного комитета по энергетическому сектору Программы ЦАРЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Узбекистан представляли заместитель министра энергетики республики Шерзод Ходжаев, а также директор Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Ашок Бхаргава.

В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)

Участники ознакомились с докладами о стратегии реформирования электроэнергетической отрасли, развитии инвестиционных проектов в энергосистеме, обсудили варианты внедрения схем государственно-частного партнерства в энергетической сфере.

Отдельная сессия была посвящена возможностям освоения солнечной энергии. 

Сергей Алексеенко лауреат премии Глобальная энергия-2018, академик РАН
Из архива ассоциации "Глобальная энергия"
Алексеенко: солнечная энергетика — самое перспективное направление для ЦА
С презентацией о развитии возобновляемой энергетики в Узбекистане выступил представитель отечественного Международного института солнечной энергии.

От имени Узбекистана участники заседания были приглашены на международную выставку "Энергетика, энергосбережение и альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2019", которая пройдет в Ташкенте 15-17 мая.

В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)

Напомним, что Программа развития регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии была запущена в 1997 году по инициативе Азиатского банка развития (АБР). Целью программы является содействие экономическому развитию государств Центральной Азии путем расширения регионального и многостороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в энергетике.

В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
В Ташкенте состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС)

В настоящее время в ЦАРЭС участвуют 11 стран региона – Узбекистан, КНР, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Грузия, а также международные организации-доноры: АБР, Всемирный банк, ЕБРР, МВФ, Программа развития ООН, Исламский банк развития.

Теги:
Энергетика, Ташкент, Узбекистан, Центральная Азия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Производство Риштанской керамики
Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане
Ирина Шейк и Брэдли Купер сорвали съемку реалити-шоу - видео
Ирина Шейк и Брэдли Купер сорвали съемку реалити-шоу - видео
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054