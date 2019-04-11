Что известно о грузинском TBC Bank, выкупившем контрольный пакет Payme

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. TBC Bank был учрежден в 1992 году. TBC Bank Group PLC была создана в Лондоне в 2017 году, и ее акции прошли листинг премиум-сегмента Лондонской фондовой биржи.

Сумма сделки составила 5,5 миллиона долларов. При этом грузинский банк также заключил соглашение о возможной покупке оставшихся 49% акций.

Сделка позволит увеличить количество клиентов, которых обслуживают TBC Group и его дочерние компании, более чем на 50% — до 3,7 миллиона человек.

Эксперты полагают, что интерес к Узбекистану вызван желанием диверсифицировать свои активы и вложиться в потенциально интересный бизнес.

На сегодняшний день банк является одним из крупнейших в стране (находится на втором месте по размеру активов).

Согласно отчету, активы банка на 31 декабря 2018 года превысили 15 миллиардов лари (около 5,6 миллиарда долларов), что составляет 38,2% от общего объема активов банковской системы Грузии. Банк занимает 38,8% в общем объеме кредитов банковской системы страны и 41,2% - в общем объеме депозитов.

TBC Bank получил лицензию на открытие филиала в Москве. Акции котируются на Лондонской бирже.

ТBC Bank находится в центре внимания общественности с начала января. Именно тогда стало известно, что прокуратура изучает одну из банковских операций 2008 года на предмет отмывания 17 миллионов долларов. Подозрение пало на главу Наблюдательного совета TBC Bank Мамуку Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе, которые под давлением Нацбанка покинули эти должности.

Дело TBC Bank вызвало большой ажиотаж в политических кругах страны. Оппозиция обвинила власти Грузии в расправе над бизнесом. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", в свою очередь, настаивает на том, что нужно дождаться результатов следствия.