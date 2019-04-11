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Железнодорожные пути сортировочной станции

Китай готов поддержать разработку железнодорожного "Кабульского коридора"

© Sputnik / Игорь Онучин
Экономика
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Специальные представителе по Афганистану из Узбекистана и Китая встретились в Пекине.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Китай готов присоединиться к разработке проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Встреча специальных представителей по Афганистану из Узбекистана и КНР состоялась в Пекине.

Отмечается, что новая железная дорога, так называемый "Кабульский коридор", послужит расширению торговли, росту импорта и экспорта между странами Европы, Центральной Азии, Пакистана, Индии и далее с Юго-Восточной Азией. Это может придать новый импульс не только странам региона, но и глобальному экономическому росту.

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Ранее в Ташкенте состоялась первая встреча многосторонней Рабочей группы по строительству транзитных железнодорожных линий через Афганистан. В ней приняли участие представители "Узбекистон темир йуллари", "Қазақстан темip жолы", и "Российских железных дорог", а также администрации железных дорог Афганистана. Участники рассмотрели "дорожную карту" по реализации проекта строительства новых железнодорожных линий "Мазари-Шариф – Герат – Кандагар – Кветта" и "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар". Следующее заседание рабочей группы пройдет в Узбекистане во втором полугодии 2019 года. 




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