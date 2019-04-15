Евро взлетел, доллар пытался – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 16 апреля.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. По данным на понедельник, евро продолжил рост по отношению к суму.

Так, курс европейской валюты вырос на 77,2 сума и составил 9554,57 сума. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Центрального банка. Курс доллара на этой неделе продемонстрировал небольшое движение вверх, увеличившись на 4 сума – до 8455,37 сума. Российский рубль поднялся на 2,16 сума, его курс составил 131,53 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.