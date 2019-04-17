АБР вложит крупную сумму в улучшение водоснабжения в Ташкентской области

По данным Азиатского банка развития, около 80% жителей Янгиюльского и Чиназского районов Ташкентской области районов не получают муниципальное водоснабжение и вынуждены покупать или получать небезопасную воду.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 105,3 млн долларов США для восстановления и расширения региональной системы водоснабжения в Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области, что позволит обеспечить безопасной питьевой водой более 220 000 человек, сообщили в пресс-службе банка.

По данным специалистов банка, большая часть инфраструктуры водоснабжения и санитарии советской эпохи изношена и устарела: около 80% жителей двух проектных районов не получают муниципальное водоснабжение и вынуждены покупать или получать небезопасную воду из различных источников.

"Надежное и безопасное водоснабжение и санитария имеют решающее значение для такой растущей территории, как Ташкентская область, особенно в связи с ее важностью для экономики и развития Узбекистана. Заем АБР для расширения и реабилитации услуг водоснабжения и санитарии в этих двух районах не только обеспечит безопасной питьевой водой, но и улучшит качество жизни жителей Ташкентской области", - заявил старший специалист АБР по городскому развитию Центральной и Западной Азии Юнг Хо Ким.

Второй проект реконструкции и строительства систем водоснабжения городов и районов Ташкентской области направлен на финансирование восстановления и улучшения региональной системы водоснабжения ВУ-1. Он включает строительство 65 км транспортирующих трубопроводов, 27 км распределительных трубопроводов, 540 км распределительной сети, 37 водохранилищ, 22 водораспределительных центров, пяти напорных башен, двух административных зданий, двух лабораторий качества воды, 37 500 подключений к водопроводу через счетчики и 4000 индивидуальных систем отведения сточных вод. Это первый подобный проект в Узбекистане.

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АБР поможет внедрить смарт-технологии, включая диспетчерский контроль и сбор данных, географическую информационную систему и счетчики для улучшения биллинга и увеличения поступлений. Проект разрабатывают с учетом пилотной инициативы государственно-частного партнерства по привлечению частных подрядчиков для эксплуатации и технического обслуживания объектов водоснабжения в некоторых населенных пунктах.

Общая стоимость проекта составляет 124,7 млн долларов, из которых 19,4 млн долларов предоставит правительство Республики Узбекистан. Ожидается, что проект будет завершен к августу 2025 года.

АБР был основан в 1966 году и его акционерами являются 68 государств-членов, 49 из которых - страны региона. В 2018 году общий объем займов АБР достиг 35,82 млрд долларов, включая совместное финансирование в размере 14 млрд долларов.