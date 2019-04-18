Мун Чжэ Ин оценил потенциал экономического сотрудничества с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин накануне государственного визита в Узбекистан заявил в интервью, что потенциал экономического сотрудничества двух стран представляется ему безграничным.

Мун Чжэ Ин посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева 18-21 апреля.

"Для экономического сотрудничества, ориентированного на будущее, прежде всего необходимо укрепить институциональную основу. Благодаря нынешнему государственному визиту мы планируем активно обсудить проекты и пути дальнейшего улучшения инвестиционных условий. Мы надеемся, что компании наших стран будут стабильно выходить на рынки страны-партнера и объемы двусторонней торговли и инвестиций будут еще больше расти", - заявил он.

По мнению южнокорейского лидера, важно расширить сотрудничество на такие передовые наукоемкие области, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технологии пятого поколения мобильной связи – 5G, космические технологии и новые отрасли промышленности, в том числе медицину и биоиндустрию.

"Развитие Узбекистана - это есть и развитие Республики Корея. Наша страна будет щедро делиться опытом экономического роста и расширять сотрудничество в различных областях. Мы надеемся, что будут достигнуты такие благотворные перемены и развитие, которые смогут почувствовать народы двух стран", - добавил Мун Чжэ Ин.

REUTERS / Kim Hong-Ji Мун Чжэ Ин рассказал, за что Южная Корея безгранично благодарна Узбекистану

Глава Республики Корея сообщил, что в прошлом году объем двусторонней торговли достиг максимального за всю историю межгосударственных взаимоотношений стран показателя в 2,1 миллиарда долларов. Примером развития взаимовыгодного практического сотрудничества Мун Чжэ Ин назвал проект строительства Устюртского газохимического комплекса на базе Сургильского газового месторождения.

Он также рассказал, что во второй половине этого года состоится XII форум по сотрудничеству Республики Корея и стран Центральной Азии. Форум пройдет на уровне министров, что придает ему еще большее значение. Он должен стать платформой для обмена знаниями и опытом между странами Центральной Азии, которые способствовали созданию безъядерной зоны и привели к установлению мира и стабильности в регионе.