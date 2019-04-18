Мун Чжэ Ин оценил потенциал экономического сотрудничества с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин накануне государственного визита в Узбекистан заявил в интервью, что потенциал экономического сотрудничества двух стран представляется ему безграничным.
Мун Чжэ Ин посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева 18-21 апреля.
"Для экономического сотрудничества, ориентированного на будущее, прежде всего необходимо укрепить институциональную основу. Благодаря нынешнему государственному визиту мы планируем активно обсудить проекты и пути дальнейшего улучшения инвестиционных условий. Мы надеемся, что компании наших стран будут стабильно выходить на рынки страны-партнера и объемы двусторонней торговли и инвестиций будут еще больше расти", - заявил он.
По мнению южнокорейского лидера, важно расширить сотрудничество на такие передовые наукоемкие области, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технологии пятого поколения мобильной связи – 5G, космические технологии и новые отрасли промышленности, в том числе медицину и биоиндустрию.
"Развитие Узбекистана - это есть и развитие Республики Корея. Наша страна будет щедро делиться опытом экономического роста и расширять сотрудничество в различных областях. Мы надеемся, что будут достигнуты такие благотворные перемены и развитие, которые смогут почувствовать народы двух стран", - добавил Мун Чжэ Ин.
Он также рассказал, что во второй половине этого года состоится XII форум по сотрудничеству Республики Корея и стран Центральной Азии. Форум пройдет на уровне министров, что придает ему еще большее значение. Он должен стать платформой для обмена знаниями и опытом между странами Центральной Азии, которые способствовали созданию безъядерной зоны и привели к установлению мира и стабильности в регионе.