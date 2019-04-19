Узбекистан намерен в 2019 году вырастить 3,5 млн тонн овощей

Из всего объема выращенной продукции 690 тысяч тонн будет экспортировано.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Узбекистан в текущем году намерен вырастить 3,5 миллиона тонн овощей, передает пресс-служба Минюста республики.

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Об этом говорится в постановлении правительства "О мерах по повышению эффективности использования участков дехканских хозяйств и приусадебных земельных участков".

В соответствии с документом, в республике на 172 гектарах дехканских хозяйств и приусадебных земельных участках вырастят свыше 3,5 миллиона тонн овощей. Из них 23 тысячи гектаров будет занято луком, а 18 тысяч гектаров – морковью.

В частности, с 31,5 тысячи гектаров земельных участков хотят получить 667 тонн бахчевых, с 47 тысяч гектаров – миллион тонн картофеля, а с 26,7 тысячи гектаров – 80 тысяч тонн бобовых.