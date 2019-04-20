Геологические ведомства Узбекистана и США договорились о сотрудничестве

Страны будут взаимодействовать в области геологии, а также организовывать совместные тренинги для узбекских специалистов.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Геологическая служба США (USGS) и Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает узбекистанский МИД.

По данным министерства, делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Элёром Ганиевым в ходе визита в Вашингтон провела переговоры с исполняющей обязанности заместителя директора USGS Синди Лодж.

"По итогам подписан меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам и USGS", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Документом предусмотрено налаживание взаимодействия в области геологии, а также организация совместных тренингов и образовательных программ для узбекских специалистов, добавили в МИД Узбекистана.

© Sputnik / Виктор Ахломов Узбекистан хочет привлечь Геослужбу США для оценки ресурсов редких металлов

Ранее Госкомгео Узбекистана сообщало, что USGS может быть привлечена для оценки ресурсов редких и редкоземельных металлов в стране. Кроме того, Геослужбе США также было предложено рассмотреть возможность сотрудничества в космологических исследований на цветные металлы на территории Букантауских гор в Центральных Кызылкумах, создание и внедрение единой информационной службы мониторинга и прогнозирования опасных геологических процессов.

По данным Госкомгео, из 435 известных участков недр на территории Узбекистана, перспективных на выявление месторождений драгоценных, цветных и редких металлов и урана, 380 участков (87%) не охвачены среднесрочными и долгосрочными программами развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, а 120 (71%) месторождений твердых полезных ископаемых не вовлечены в отработку.