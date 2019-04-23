Джизакская и Ростовская области договорились о сотрудничестве

До сентября текущего года регионы Узбекистана и России подпишут совместное соглашение о взаимодействии.

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Договоренность о сотрудничестве была принята в ходе визита узбекской делегации в Ростовскую область. Ранее делегация посетила Московскую область, где провела серию встреч с российскими компаниями, сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Москве.

Возглавляемая заместителем хокима Азимом Ахмедходжаевым, делегация встретилась с заместителем губернатора Ростовской области Юрием Молодченко. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также договорились в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве.

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В заседании приняли участие как официальные лица, так и представители бизнеса. Азим Ахмедходжаев рассказал о проводимых в Узбекистане реформах, призывая российских предпринимателей активнее вкладываться в экономику республики. Глава региона добавил, что для иностранных инвесторов в стране созданы благоприятные условия с гарантиями прав и законных интересов.

"Мы видим, что экономики наших областей схожи. Есть ряд интересных, перспективных проектов, конкретные договоренности с нашими бизнесменами. В течение этого года, к сентябрю, мы планируем подписать совместное соглашение о сотрудничестве Ростовской и Джизакской областей. В нем будет отражен конкретный план мероприятий, дорожная карта, учтены все интересные бизнес-проекты обеих сторон", – заявил Юрий Молодченко.

Представители администраций Джизакской и Ростовской областей обменялись данными об имеющихся возможностях для инвестиционного партнерства, а также назвали конкретные проекты для совместной реализации. По итогам заседания администрация Ростовской области намерена установить тесные партнерские связи на региональном уровне с городами Джизакской области, в том числе с Зааминским районом.

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Наряду с этим, хокимият Джизакской области и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" подписали Соглашение о дальнейшем сотрудничестве и практических мерах. Для реализации достигнутых договоренностей в Ростовской области будет создана специальная рабочая группа.

Развитие региональных связей между Россией и Узбекистаном активизировалось после прошедшего в Ташкенте осенью прошлого года первого межрегионального бизнес-форума. Это мероприятие прошло в рамках государственного визита Владимира Путина в в Узбекистан. По итогам форма представители более 25 регионов обеих стран подписали около 800 соглашений и меморандумов на общую сумму свыше 27 миллиардов долларов.