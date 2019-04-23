Expo-Russia Uzbekistan 2019: грандиозная выставка пройдет в Ташкенте

Мероприятие привлечет не только бизнесменов. Как заявляют организаторы, интересное для себя найдет каждый посетитель выставки.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 пройдет с 24 по 26 апреля в Дворце молодежи, сообщает официальный сайт выставки. Площадка в эти же дни примет ташкентский бизнес-форум Russia Smart Innovation.

На Expo-Russia Uzbekistan 2019 будут обсуждать все возможные отрасли экономики. Будут проведены конференции, котовые охватят 15 тематических разделов.

Среди них представлены

энергетика;

нефть и газ;

машиностроение;

металлургия;

строительство;

инновационные технологии;

виртуальная реальность;

транспорт;

телекоммуникации;

и связь;

агропромышленный комплекс;

химическая промышленность;

медицина и фармацевтика;

образование и наука;

и другие.

Более 400 компаний собираются посетить выставку. Запланированы деловые встречи, подписание договоров в строительной и сельскохозяйственной отраслях.

11 российских компаний проведут встречи по интересам с возможными партнерами из Узбекистана и стран Центральной Азии. Мероприятие привлечет не только бизнесменов. Как заявляют организаторы, интересное для себя найдет почти каждый желающий.

Поклонники высоких технологий смогут посетить стенд виртуальной реальности или увидеть макет ракеты одного из российских ракетно-космических предприятий, ознакомиться с косметической продукцией, компаниями-производителями продуктов питания.

© Sputnik / Максим Богодвид Малайзийские кофейни хотят узбекское печенье и другие итоги выставки MIHAS

Флористическое шоу российского дизайнера Араика Галстяна станет украшением выставки.

Одними из результатов прошлой конференции в подобном формате, стали предварительные договоренности о строительстве первой в Узбекистане АЭС. А уже в октябре прошлого Президенты РФ и Узбекистана дали старт новому проекту. Строительство АЭС завершится до 2028 года.