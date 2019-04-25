Узбекистан первым в Центральной Азии начнет изучать редкие металлы

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) открыл единственный на сегодняшний день в Центральной Азии Центр по изучению редкоземельных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Он был создан при поддержке передовых исследовательских институтов Южной Кореи на территории бывшего Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов, вошедшего в состав АГМК в 2016 году.
Как отметил президент Корейского института промышленных технологий (KITECH) Сунг-ил Юу, новый центр является не только единственным в ЦА, но и лучшим по оснащению в сфере исследований редких металлов в мире.
"Корейская сторона намерена оказать помощь Узбекистану в сфере подготовки специалистов по редким металлам и твердых сплавов. Сотрудничество с зарубежными партнерами поможет повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, создать производство товаров с высокой добавленной стоимостью, организовать рабочие места и выйти на новый качественный уровень", — сказал Сунг-ил Юу.
На базе центра будут действовать лаборатории нанотехнологий, твердых сплавов, обогащения минерального сырья и другие, причем в них установят оборудование ведущих мировых производителей. Его поставка уже началась, ее разделили на три этапа.
"Здесь не просто будут производиться самые современные методы анализов с определением 70 химических элементов и минералов, но также использоваться инновационные технологии извлечения этих металлов в чистом виде или в виде соединений", — заявил Хурсанов.
Абдулла Хурсанов подчеркнул, что уникальность месторождений металлов, широкий диапазон их использования дают возможность привлекать иностранных инвесторов.
Редкие элементы (редкие металлы) — условное название большой группы элементов. В нее входят бериллий, литий, галлий, индий, ванадий, германий, титан, вольфрам, молибден, редкоземельные элементы, а также инертные газы.
Рассеянные элементы почти не встречаются в природе в виде самостоятельных минералов и концентрированных залежей, их извлекают попутно из руд других металлов или полезных ископаемых.