Узбекистан первым в Центральной Азии начнет изучать редкие металлы

Республика богата редкими, редкоземельными и рассеянными металлами. Есть как разведанные запасы, так и надежная неизученная сырьевая база.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) открыл единственный на сегодняшний день в Центральной Азии Центр по изучению редкоземельных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Он был создан при поддержке передовых исследовательских институтов Южной Кореи на территории бывшего Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов, вошедшего в состав АГМК в 2016 году.

Как отметил президент Корейского института промышленных технологий (KITECH) Сунг-ил Юу, новый центр является не только единственным в ЦА, но и лучшим по оснащению в сфере исследований редких металлов в мире.

"Корейская сторона намерена оказать помощь Узбекистану в сфере подготовки специалистов по редким металлам и твердых сплавов. Сотрудничество с зарубежными партнерами поможет повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, создать производство товаров с высокой добавленной стоимостью, организовать рабочие места и выйти на новый качественный уровень", — сказал Сунг-ил Юу.

На базе центра будут действовать лаборатории нанотехнологий, твердых сплавов, обогащения минерального сырья и другие, причем в них установят оборудование ведущих мировых производителей. Его поставка уже началась, ее разделили на три этапа.

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По словам председателя правления АГМК Абдуллы Хурсанова, в центре будут проводиться исследования физико-химических и механических свойств металлов с извлечением редких, редкоземельных и благородных.

"Здесь не просто будут производиться самые современные методы анализов с определением 70 химических элементов и минералов, но также использоваться инновационные технологии извлечения этих металлов в чистом виде или в виде соединений", — заявил Хурсанов.

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Узбекистан богат редкими, редкоземельными и рассеянными металлами. Есть как разведанные запасы, так и надежная неизученная сырьевая база. Часть таких металлов концентрируется в самостоятельных месторождениях, другие могут извлекаться в качестве попутных полезных ископаемых. Так, разведанные запасы молибдена превышают 204 тысячи тонн, триоксида вольфрама — порядка 117 тысяч.

Абдулла Хурсанов подчеркнул, что уникальность месторождений металлов, широкий диапазон их использования дают возможность привлекать иностранных инвесторов.

Редкие элементы (редкие металлы) — условное название большой группы элементов. В нее входят бериллий, литий, галлий, индий, ванадий, германий, титан, вольфрам, молибден, редкоземельные элементы, а также инертные газы.

Рассеянные элементы почти не встречаются в природе в виде самостоятельных минералов и концентрированных залежей, их извлекают попутно из руд других металлов или полезных ископаемых.