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Доллар вырос, евро существенно упал – курс валют в Узбекистане

Nguyen Huy Kham
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (60)
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Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 30 апреля.

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. По данным на понедельник, доллар немного окреп по сравнению с прошлой неделей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Американская валюта прибавила 4,13 сума, составив 8445,49 сума.

Евро, напротив, продемонстрировал падение на 78,12 сума и стоит теперь 9415,03 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (60)
Теги:
Курс валют, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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