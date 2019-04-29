Доллар вырос, евро существенно упал – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 30 апреля.

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. По данным на понедельник, доллар немного окреп по сравнению с прошлой неделей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Американская валюта прибавила 4,13 сума, составив 8445,49 сума.

Евро, напротив, продемонстрировал падение на 78,12 сума и стоит теперь 9415,03 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.