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Власти Узбекистана будут заключать соглашения с инвесторами сроком до 49 лет

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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Предполагается, что закон будет способствовать развитию взаимодействия государства и частного сектора.

ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон "О государственно-частном партнерстве", который предоставляет право инвесторам заключать соглашения на данных условиях сроком до 49 лет, сообщает информационная служба Сената.

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"Сенат большинством голосов сегодня одобрил закон "О государственно-частном партнерстве", - сказал представитель Сената.

По его словам, документ устанавливает правовую основу государственно-частного партнерства (ГЧП), включая правила и процедуры, институциональную структуру данной формы реализации проектов. Закон отправлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

В соответствии с законом, срок действия соглашения о ГЧП может составлять до 49 лет. Отбор частного партнера будет проходить на основе тендера или прямых переговоров.

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В конце апреля президент Узбекистана своим постановлением утвердил перечень из 15 проектов стоимостью 1,66 миллиарда долларов, предлагаемых к реализации иностранным инвесторам на условиях ГЧП. В предлагаемом списке проекты по строительству солнечной и тепловой электростанций; привлечению инвесторов в управление системами газоснабжения, теплоснабжения и распределительной электрической сети по всей стране; строительство платных автодорог, модернизация аэропортов в Ташкенте и регионах страны.

Теги:
закон, Инвестиции, иностранные инвесторы, Узбекистан



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