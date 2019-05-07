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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев обязал хокимов и министров отчитываться по инвестпроектам целый год

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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В рамках разработанной для Ферганской области инвестиционной программы планируется освоить 2,5 миллиарда долларов прямых инвестиций. Работу получат свыше 31 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ферганской области в 2019-2020 годах планируется реализовать 643 инвестиционных проекта на общую сумму 26,4 триллиона сумов, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана. 

"Целый год Ферганская область должна упорно работать для привлечения инвестиций, развития промышленности и предпринимательства. До мая следующего года будут отчитываться и хокимияты, и соответствующие министерства. Поработаем таким образом один год, и все станет ясно", — сказал Шавкат Мирзиёев на совещании с участием актива области, руководителей министерств и ведомств, представителей старшего поколения, предпринимателей. Встреча проходит в Фергане.

В прошлом году промышленное производство в области выросло на 8%, оказание услуг — на 9%, объем освоенных инвестиций увеличился в полтора раза. Но по показателю валового регионального продукта на душу населения Ферганская область отстает от республиканского уровня, отмечается в публикации. В пяти районах — Куштепинском, Фуркатском, Алтыарыкском, Ферганском и Язъяванском — не развивается промышленность.

Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане
В рамках разработанной инвестиционной программы планируется освоить 2,5 миллиарда долларов прямых инвестиций, создать свыше 31 тысячи новых рабочих мест.

Так, в Бешарыкском районе на предприятии "Фаргона Ясин курилиш моллари" будет реализован проект на 200 миллионов долларов. Там организуют производство 800 тысяч тонн цемента в этом году и 1,2 миллиона тонн — со следующего года.

В Коканде за счет прямых инвестиций компании "Индорама" будет модернизирован Кокандский суперфосфатный завод. Производственную мощность предприятия планируется довести со 100 тысяч до 375 тысяч тонн фосфорных удобрений в год.

Ферганский нефтеперерабатывающий завод
© Пресс-служба президента Узбекистана
Индонезийцы инвестируют в Ферганский НПЗ более 875 миллионов долларов
На предприятии "Шаффоф омадли саноат" (Учкуприкский район) за счет привлечения 30 миллионов долларов будет налажено производство в год 350 тысяч газовых баллонов для автомобилей, а также вилочных электропогрузчиков, мини-тракторов и другой техники для сельского хозяйства.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам утвердить и обеспечить исполнение сетевых графиков по реализации каждого проекта из программы.

Накануне в пресс-службе президента сообщили, что индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию Ферганского нефтеперерабатывающего завода более 875 миллионов долларов. В этом году не менее 300 миллионов долларов планируется потратить на восстановление работы семи из 11 пока простаивающих установок. Это позволит сохранить 7,1 тысячи рабочих мест, 450 человек вернутся на завод.

Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Экономика, Фергана



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