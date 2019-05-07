Мирзиёев обязал хокимов и министров отчитываться по инвестпроектам целый год

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ферганской области в 2019-2020 годах планируется реализовать 643 инвестиционных проекта на общую сумму 26,4 триллиона сумов, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

"Целый год Ферганская область должна упорно работать для привлечения инвестиций, развития промышленности и предпринимательства. До мая следующего года будут отчитываться и хокимияты, и соответствующие министерства. Поработаем таким образом один год, и все станет ясно", — сказал Шавкат Мирзиёев на совещании с участием актива области, руководителей министерств и ведомств, представителей старшего поколения, предпринимателей. Встреча проходит в Фергане.

В прошлом году промышленное производство в области выросло на 8%, оказание услуг — на 9%, объем освоенных инвестиций увеличился в полтора раза. Но по показателю валового регионального продукта на душу населения Ферганская область отстает от республиканского уровня, отмечается в публикации. В пяти районах — Куштепинском, Фуркатском, Алтыарыкском, Ферганском и Язъяванском — не развивается промышленность.

В рамках разработанной инвестиционной программы планируется освоить 2,5 миллиарда долларов прямых инвестиций, создать свыше 31 тысячи новых рабочих мест.

Так, в Бешарыкском районе на предприятии "Фаргона Ясин курилиш моллари" будет реализован проект на 200 миллионов долларов. Там организуют производство 800 тысяч тонн цемента в этом году и 1,2 миллиона тонн — со следующего года.

В Коканде за счет прямых инвестиций компании "Индорама" будет модернизирован Кокандский суперфосфатный завод. Производственную мощность предприятия планируется довести со 100 тысяч до 375 тысяч тонн фосфорных удобрений в год.

На предприятии "Шаффоф омадли саноат" (Учкуприкский район) за счет привлечения 30 миллионов долларов будет налажено производство в год 350 тысяч газовых баллонов для автомобилей, а также вилочных электропогрузчиков, мини-тракторов и другой техники для сельского хозяйства.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам утвердить и обеспечить исполнение сетевых графиков по реализации каждого проекта из программы.

Накануне в пресс-службе президента сообщили, что индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию Ферганского нефтеперерабатывающего завода более 875 миллионов долларов. В этом году не менее 300 миллионов долларов планируется потратить на восстановление работы семи из 11 пока простаивающих установок. Это позволит сохранить 7,1 тысячи рабочих мест, 450 человек вернутся на завод.