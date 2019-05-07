Торговый оборот Узбекистана с Россией

По итогам прошлого года Россия заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана, в целом за последние три года наблюдается устойчивая тенденция к росту товарооборота.

Торговый оборот Узбекистана и России по итогам 2018 года увеличился, по данным Российского экспортного центра, по сравнению с предыдущим годом и составил 4383 млрд долларов (в сравнении с 3651 млн долларов годом ранее).

Объем экспорта из Узбекистана в Россию по итогам прошлого года увеличился и составил 3320 млрд долларов (2625 млрд долларов годом ранее), объем импорта увеличился не намного – с 1026 млрд долларов в 2017 году до 1063 млрд долларов в 2018 году.

Россия по итогам указанного периода заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана. На первом месте — Китай.