Золотые правила: Мирзиёев поручил вывести ювелирную промышленность в лидеры

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Узбекистана намерен реанимировать ювелирную отрасль страны, внеся сразу несколько предложений для более эффективного ее функционирования. Меры поддержки производителей украшений и другой продукции из драгоценных металлов обсуждались на совещании в Ташкенте, передает пресс-служба узбекского лидера.
Одно из направлений реформ - техническая модернизация производств, где на сегодняшний день до 80% оборудования морально устарело. Кроме того, для перевооружения и поддержки предприятий предлагается ввести таможенные льготы при закупке сырья и станков за рубежом.
Производителям ювелирных изделий рекомендовано существенно расширить ассортимент продукции, выпуская не только украшения, но и сувениры из драгметаллов, канцелярские товары и столовые наборы.
Отдельного внимания заслуживает деятельность частных мастеров, которые на сегодняшний день существенно ограничены в своих действиях. Глава государства предложил разрешить им прямую закупку драгоценных металлов, а также реализацию изделий с собственным клеймом для возможного дальнейшего вывоза украшений покупателями за рубеж.
Согласно статистическим данным, мировой оборот ювелирной продукции ежегодно составляет порядка 250 миллиардов долларов, поэтому Узбекистан, имеющий одни из крупнейших запасов драгоценных металлов, вполне может занять значительную долю рынка.