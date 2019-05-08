Золотые правила: Мирзиёев поручил вывести ювелирную промышленность в лидеры

Президент Узбекистана провел совещание, посвященное развитию ювелирной отрасли. Помимо модернизации производства глава государства поручил максимально упростить продажу драгметаллов и изделий из них, а также поддержать отрасль налоговыми льготами.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Узбекистана намерен реанимировать ювелирную отрасль страны, внеся сразу несколько предложений для более эффективного ее функционирования. Меры поддержки производителей украшений и другой продукции из драгоценных металлов обсуждались на совещании в Ташкенте, передает пресс-служба узбекского лидера.

Одно из направлений реформ - техническая модернизация производств, где на сегодняшний день до 80% оборудования морально устарело. Кроме того, для перевооружения и поддержки предприятий предлагается ввести таможенные льготы при закупке сырья и станков за рубежом.

Производителям ювелирных изделий рекомендовано существенно расширить ассортимент продукции, выпуская не только украшения, но и сувениры из драгметаллов, канцелярские товары и столовые наборы.

Отдельного внимания заслуживает деятельность частных мастеров, которые на сегодняшний день существенно ограничены в своих действиях. Глава государства предложил разрешить им прямую закупку драгоценных металлов, а также реализацию изделий с собственным клеймом для возможного дальнейшего вывоза украшений покупателями за рубеж.

© Sputnik / Павел Лисицын Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота

Помимо этого, представителям ювелирной отрасли предписано расширить сферу обработки драгоценных материалов, освоив производство в промышленном масштабе изделий из малахита, бирюзы, лазурита и опала.

Согласно статистическим данным, мировой оборот ювелирной продукции ежегодно составляет порядка 250 миллиардов долларов, поэтому Узбекистан, имеющий одни из крупнейших запасов драгоценных металлов, вполне может занять значительную долю рынка.