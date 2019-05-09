Встреча с руководством зоопарка "Аль-Айн" состоялась в хокимияте Ташкента.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В столичном хокимияте обсуждался вопрос реконструкции зоопарка города, сообщает пресс-служба ведомства.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Зарубежные специалисты превратят Ташкентский зоопарк в центр отдыха

В этом могут помочь специалисты зоопарка "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Имея большой опыт в данной сфере, руководители согласились помочь в реализации концепции развития Ташкентского зоопарка.

В будущем Ташкентский зоопарк станет не только местом демонстрации животных, но и центром отдыха, научных разработок со значительным ростом коллекции, включая редкие и экзотические виды флоры и фауны. Планируется подписание меморандума о сотрудничестве.

Напомним, что Московский и Ташкентский зоопарки договорились делиться опытом, проводить совместные мероприятия, а также обмениваться животными.