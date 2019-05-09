Зарубежные специалисты превратят Ташкентский зоопарк в центр отдыха
В этом могут помочь специалисты зоопарка "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Имея большой опыт в данной сфере, руководители согласились помочь в реализации концепции развития Ташкентского зоопарка.
В будущем Ташкентский зоопарк станет не только местом демонстрации животных, но и центром отдыха, научных разработок со значительным ростом коллекции, включая редкие и экзотические виды флоры и фауны. Планируется подписание меморандума о сотрудничестве.
Напомним, что Московский и Ташкентский зоопарки договорились делиться опытом, проводить совместные мероприятия, а также обмениваться животными.
Общественная организация "Юксалиш" предложила ряд мер по совершенствованию обучения узбекскому языку для повышения грамотности населения. В частности, для координации этой работы намерены создать отдельную структуру.