Узбекистан будет бороться с коррупцией, используя международный опыт

Сразу две встречи по противодействию коррупционным схемам прошли с участием представителей Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Власти Узбекистана намерены использовать международный опыт в борьбе с коррупцией. Так, по информации МИД республики, посол Узбекистана Равшан Усманов встретился с представителем Академии по борьбе с коррупцией Малайзии.

Академия осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников антикоррупционной комиссии Малайзии. На встрече достигнута договоренность о тесном взаимодействии между Академией Генеральной прокуратуры Узбекистана и Академией по борьбе с коррупцией Малайзии. Зарубежное ведомство поделится опытом и поможет в подготовке и переподготовке кадров.

В планах двух ведомств также подписание меморандума о сотрудничестве. Будут организованы курсы повышения квалификации для сотрудников прокуратуры Узбекистана в Куала-Лумпуре по линии программы технического сотрудничества Малайзии.

Также специалисты из Узбекистана сегодня прибыли в Москву на совместные антикоррупционные курсы Генпрокуратуры РФ и ООН.

Курсы предполагают подготовку правительственных экспертов, участвующих в механизмах конвенции ООН против коррупции. Эксперты из Европы, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и стран Карибского бассейна поделятся опытом в противодействии коррупции. Обучающие курсы проводятся с 2012 года по инициативе России совместно с Управлением ООН. Всего за время проведения курсов обучение прошли эксперты более чем из 70 стран.

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В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя президент страны Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов.

Недавно Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.