"Узбекнефтегаз" до 2025 года реализует проекты на 33 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 16 мая -Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" планирует в 2019-2025 годы реализовать свыше 30 проектов на общую сумму в 33 миллиарда долларов, треть из которых прямые инвестиции, сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Министерства энергетики На Мингбулаке получена первая нефть

По информации "Узбекнефтегаза", средства направят на проект газохимического комплекса по технологии МТО (methanol to olefins) стоимостью почти четыре миллиарда долларов, программу модернизации газотранспортной системы за 1,5 миллиарда долларов, модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов на 1,3 миллиарда долларов и подземного хранилища газа в Бухарской области за 800 миллионов долларов.

Перспективные проекты рассматриваются вместе с американской Air Products, корейскими GS Engineering & Construction и SK Engineering & Construction, Mubadala из ОАЭ, указывается в сообщении.

Также в рамках соглашений о разделе продукции с компаниями "Лукойл" , "Газпром" и Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры Gazprom International) планируется привлечь около восьми миллиардов долларов.

Еще готовятся проекты по повышению добычи углеводородного сырья с российскими "Зарубежнефть" и "Татнефть", французской Total, азербайджанской SOCAR и британской BP, корейской KNOC и индийской ONGC Videsh.

В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год в нефтегазовой отрасли реализуются 15 проектов с освоением инвестиций на 2,4 миллиарда долларов, в том числе прямых вложений - на 1,1 миллиарда долларов.