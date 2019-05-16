Почему взлетели цены на узбекский лук, и при чем тут Украина

Sputnik Узбекистан разбирался, почему цена на лук в республике резко выросла, когда ждать стабилизации рынка, и каковы риски дефицита этого продукта для потребителей

ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. В Узбекистане в три раза взлетели цены на лук. В то время как килограмм картофеля можно купить за 2 тысячи сумов, за лук нового урожая придется выложить уже 3,5 тысячи.

Главный специалист по овощам, картофелю и бахчевым культурам Минсельхоза Узбекистана Шавкат Бобомуродов объяснил корреспонденту Sputnik Узбекистан, что рост цен связан с недостатком продукта. Дефицит вызван тем, что сейчас заканчивается старый урожай, а новый только начинают поставляться на рынки.

"На самом деле, цена лука в 3,5 тысячи сумов в нынешнем сезоне – это нормально. Каждый выращенный килограмм лука обходится фермерам в 700 - 800 сумов. Поэтому такая цена не должна удивлять потребителей", — утверждает чиновник.

Эксперт обращает внимание на то, что картофель можно посадить в качестве второго урожая или "под пленку", а для лука такие поля не подходят. Поэтому в периоды, когда запасы старого урожая истощаются, а новые поставки еще не начались, возникает сезонный рост цен. По его словам, стоимость лука должна снизиться уже в июне-июле.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Рынок и лук

Дефицит или избыток?

Между тем, на рынках Ташкента продавцы по-разному комментируют сложившуюся ситуацию. Одни утверждают, что в апреле торговцы распродавали лук старого урожая за тысячу сумов, так как он просто-напросто уже мог залежаться на прилавках и сгнить. Сейчас подоспел новый урожай, который, естественно, реализуется дороже. На вопрос о возможном дефиците товара многие удивляются, заявляя, что лука на базаре в избытке.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Лук на рынке

Другие источники утверждают, что в этом году лука на рынках будет гораздо меньше. По словам одного из продавцов, в республике сейчас строительный бум, из-за чего сокращаются посевные площади под эту сельхозкультуру.

Между тем, луковый вопрос сегодня стал злободневным и для Европы с Украиной. Из-за погодных условий в 2018 году европейские сельхозпроизводители собрали на 30% меньше лука, чем годом ранее. В Евросоюзе в прошлом году было аномальное лето – там, где обычно выпадает большое количество осадков, их не было вообще в течение почти двух месяцев. Кроме того, летние температуры оказались слишком высокими. Такое стечение обстоятельств привело к гибели части урожая.

© Sputnik / Игорь Зарембо Узбекистан увеличит экспорт лука за счет высокого урожая

Спекуляции или кризис?

В этих условиях ЕС и Украина закупает репчатый лук в государствах Центральной Азии. По информации портала EastFruit , весной этого года цены на этот овощ в странах Евросоюза и Украине побили все рекорды и продолжают расти дальше.

Буквально за неделю экспортные цены на лук урожая 2019 года в Таджикистане выросли более чем в три раза - с $80 долларов США за тонну до $260 долларов, а в Узбекистане - со $100-$150 долларов за тонну до $300 долларов.

"Это обычная коммерческая история, люди пытаются заработать на временном дефиците. Если качество продукции и закупочная цена Узбекистана полностью устраивает другие страны, то я здесь не вижу никаких проблем", — поясняет управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Любопытно, как украинские СМИ обсуждают "успешную" бизнес-схему: предприниматели приобретают лук по 300 долларов за тонну в Узбекистане и продают его с прибылью от 700 до 800 долларов за тонну или 15 тысяч долларов с фуры.

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"Экспортная цена так сильно выросла, потому что производители пытаются отбить неурожай прошлого года и заработать на этом. Это нормальная практика. Я думаю, что ситуация выровняется уже в 2019 году с получением нового текущего урожая", — говорит Березнюк.

В свою очередь бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод также считает, что никакого "лукового кризиса" на рынке не предвидится.

"Потребление этого продукта имеет дело со стабильным предложением, а предложение – со стабильным спросом. Жестких ценовых скачков, помимо сезонных колебаний, на этом рынке обычно не бывает", — успокоил собеседник Sputnik.

"Дороже, чем старый"

Что касается Узбекистана, то он "в плюсе", потому что лук нового урожая закономерно дорог.

"Условия таковы, что на рынки уже поступают молодая капуста и лук из Узбекистана. Подобное разделение труда нормально, и "эксплуатировалось" еще во времена СССР", — отметил Холод.

По его словам, старый урожай по потребительским качествам не "очень хорош, а его цена стремится вверх из-за стоимости хранения и порчи продукции".

"Сильно цены на него не поднимешь, и это компенсируется за счет молодого продукта, который дороже, чем старый", — пояснил феномен "золотого" азиатского лука экономист.

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В 2019 году Узбекистан планирует вырастить один миллион 420 тысяч тонн лука с 24,5 тысяч гектаров. По официальным данным узбекского Министерства сельского хозяйства, с начала текущего года на экспорт из Узбекистана уже отправлено 186 тысяч тонн лука.

По информации Минвнешторга, в 2018 году в Узбекистане вырастили два миллиона тонн лука, из них лишь сто тысяч тонн было продано за границу. Данные по экспорту несколько ниже, чем приведенные Минсельхозом — за четыре месяца 2019 года 162 тысячи тонны лука, в основном урожая 2018 года. Из нового урожая отправлено за рубеж только 10 тонн, уточнили в Минвнешторге.