США и Узбекистан создадут предприятие по производству промышленных газов

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. США и Узбекистан откроют совместное предприятие по производству промышленных газов, передает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

В создании предприятия будут участвовать АО "Узбекнефтегаз" и Air Products. На данный момент компании заключили соответствующее соглашение.

Начиная с августа 2018 года, стороны проводили встречи между руководством компаний. В результате переговоров сформировалась рабочая группа, которая предварительно изучила потребности в промышленных газах, таких, как водород, кислород, аргон, углекислый и редкие газы как на территории Узбекистана, так и в сопредельных странах. В итоге Узбекистан и США решили заняться производством и дистрибуцией промышленных газов в республике.

Заключенное соглашение позволит локализовать несколько видов редких газов, в числе которых ксенон, криптон, гелий, аргон и другие, создать новые рабочие места.