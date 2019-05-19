Socar и BP выходят на нефтегазовый рынок Узбекистана

По словам SOCAR, они проявляют личный интерес и желание работать с узбекскими коллегами.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. SOCAR и BP подписали трехстороннее соглашение по оценке разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе с применением передовых методов и технологий, сообщает "Узбекнефтегаз".

Документ был подписан в рамках 23-й Международной выставки и конференции "Нефть и Газ Узбекистана OGU-2019" между АО "Узбекнефтегаз".

Предпосылкой для заключения этого документа стало подписание трехстороннего Меморандума о взаимопонимании на предыдущей Международной выставке и конференции OGU - 2018, прошедшей в Ташкенте.

"На выставку и конференцию мы приехали, чтобы проявить личный интерес и желание работать с нашими узбекскими коллегами и друзьями. Совместно с компанией ВР мы рассматриваем возможность разведочных работ на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе. Мы уже подписали соответствующее Соглашение, тем самым подтверждаем наше желание в дальнейшей работе", - отметил Вице-президент компании SOCAR Бахрам Гусейнов.

В течении года были проведены встречи и переговоры, а также изучение и предварительный анализ материалов по инвестиционным блокам Узбекистана. Подписанное соглашение стало фундаментом для проведения первых практических работ компаний с мировым именем в Узбекистане.

Напомним, АО "Узбекнефтегаз" планирует в 2019-2025 году реализовать свыше 30 проектов на общую сумму в 33 миллиарда долларов, треть из которых - прямые инвестиции.

В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год в нефтегазовой отрасли реализуются 15 проектов с освоением инвестиций на 2,4 миллиарда долларов, в том числе прямых вложений - на 1,1 миллиарда долларов.