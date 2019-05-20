В Джизаке начнут выпускать кожаную обувь – названы сроки

В Джизакской области до конца этого года планируется запустить узбекско-турецкий кластер по производству кожи и обуви. Проект по созданию кластера находится в активной стадии развития.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. К концу 2019 года в Джизакской области будет налажено производство кожи, а затем будет налажен выпуск обуви.

Об этом рассказала глава планово-экономического отдела Ассоциации "Узчармсаноат" Дилобар Зуфарова, передает Podrobno.uz.

По ее словам, в Джизакской области до конца этого года планируется запустить узбекско-турецкий кластер по производству кожи и обуви. Проект по созданию кластера находится в активной стадии развития.

"Предприятие уже получило необходимые кредиты, сейчас полным ходом идет строительство. К концу 2019 года здесь появится производство кожи, а затем – будет налажен выпуск обуви. На следующем этапе планируется освоить производство кожгалантерейной продукции", – отметила Зуфарова.

Соглашение об инвестиционном сотрудничестве было подписано в Стамбуле в 2017 году представителями Турецкой ассоциации производителей кожи и Ассоциации кожевенно-обувных предприятий "Узбекчармпойабзали".

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В рамках кластера предусматривается создание трех производственных комплексов – фабрик по переработке кожи, производству обуви, а также кожгалантерейной продукции.

Тем самым будет создана полноценная цепочка, начиная от переработки сырья и до отправки клиентам готовой продукции. Значительная часть производимых товаров будет отправляться на экспорт в страны СНГ, а также в Европу.

На сегодняшний день Узбекистан добился стопроцентного покрытия рынка мужской обуви, на подходе женский и детский сегменты.

Ранее стало известно, что Узбекистан намеревается впервые экспортировать мужскую обувь и кожгалантерейные изделия из страусиной кожи. Речь идет об эксклюзивных моделях, разработанных узбекскими дизайнерами. Продукция отправится в Италию и Испанию.