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Встреча министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова и генерального секретаря Энергетической хартии Урбана Руснака

Узбекистану предложили вернуться к Энергохартии

Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Экономика
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Узбекистан ратифицировал Энергохартию в 1995 году, документ вступил в силу в республике с апреля 1998 года. С 2010 года представители ведомств страны не участвуют в деятельности рабочих групп организации.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак предложил Узбекистану активизировать участие в деятельности организации. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго по итогам встречи Руснака и министра энергетики РУ Алишера Султанова.

На встрече в Ташкенте стороны обсудили реформы в энергетическом секторе республики и участие Энергетической хартии в этих процессах. 

"Руснак затронул вопрос обеспечения постоянного представительства Узбекистана на заседаниях Энергетической хартии, а также ряд других", —  говорится в сообщении.

Так, генсек организации предложил Минэнерго представить свои предложения и комментарии по договору Энергетической хартии 1994 года. Он также выразил готовность организовать учебный семинар по вопросу реформ энергетического сектора Узбекистана и разработке соответствующих нормативно-правовых документов.

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© Flickr/ Paul Lowry
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"Было отмечено, что Энергетическая хартия готова делиться практическим опытом, накопленным в энергетическом секторе, а также содействовать в привлечении необходимых экспертов и специалистов", — добавили в пресс-службе.

Энергохартия представляет собой многостороннее торговое и инвестиционное соглашение в энергетическом секторе. Договор был подписан ЕС в декабре 1994 года и вступил в силу в апреле 1998 года. На сегодняшний день к нему присоединились 52 государства. Россия договор подписала, но не ратифицировала.

Узбекистан ратифицировал Энергохартию в 1995 году, документ вступил в силу в республике с апреля 1998 года. С 2010 года представители ведомств страны не участвуют в деятельности рабочих групп организации.

Теги:
Министерство энергетики, Узбекистан, энергетика



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