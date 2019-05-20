Ювелирные торговые центры появятся в каждом регионе Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. К концу 2020 года в каждом регионе Узбекистана появятся ювелирные торгово-производственные центры. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовая информация".
Такие новшества предусмотрены указом президента "О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан".
Уточняется, что в узбекской столице откроется не менее десяти современных подобных центров, а в других регионах не менее двух.
Кроме того, в марте 2020 года пройдет международная выставка-продажа Uzbek Jewellery Fair.
Еще указом Мирзиёева организован Фонд развития ювелирной отрасли.
Также, начиная с 2019/2020 учебного года, в Ташкентский государственный технический университет начнут принимать студентов на направление "Дизайн ювелирных изделий".