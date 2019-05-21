Что и сколько купил и продал Узбекистан за четыре месяца 2019 года

Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-апрель текущего года превысил 12,5 миллиарда долларов. При этом импорт по-прежнему доминирует над экспортом, что связано с развитием экономики и реализацией масштабных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Внешний товарооборот Узбекистана по итогам первых четырех месяцев 2019 года составил 12 571,1 миллиона долларов, что почти на четверть выше показателей аналогичного периода прошлого года. Однако, если экспорт вырос всего на 14,3% (3 256,4 млн долларов), то импорт подрос сразу на треть - до 7 314,7 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Комитета статистики Узбекистана.

В структуре ключевых торговых партнеров республике явными лидерами остаются Китай (20,3% от все торговли) и Россия (15,9%). Также в десятку наиболее активно торгующих с Узбекистаном стран вошли Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия, США, Кыргызстан. Афганистан и Латвия. При этом лидерами по темпам роста товарооборота оказались США (в 2,7 раза) и Кыргызстан (в 2,2 раза). Впрочем, удельный вес каждой из них в общем балансе не превышает 2%.

© Комитет по статистике Узбекистана Экспорт узбекских товаров в СНГ и другие страны

С начала текущего года по апрель месяц объем торговли со странами СНГ также подрос более чем на треть и превысил 4,3 миллиарда долларов, а все страны Содружества во внешнеторговом балансе Узбекистана составляют 34,4%. Импортировал же Узбекистан из СНГ товаров и услуг на более чем 2,5 миллиарда долларов.

© Sputnik / Виталий Тимкив Экспорт сельхозтехники из России в Узбекистан вырос в 7,5 раза

Что касается позиций Российской Федерации, то при общем росте товарооборота за отчетный период на 8,3% импорт из РФ в Узбекистан незначительно снизился — на 17 миллионов долларов, зато экспорт узбекских товаров вырос более чем на 170 миллионов долларов.

В экспорте Узбекистана более 80% приходится на товары, при этом энергоносители и нефтепродукты составляют из этого объема 18,7%, текстиль и текстильные изделия – 9,8 %, продовольствие – 7,3 %, цветные металлы – 6%, черные металлы и изделия из них – 1,9 %.

© Комитет по статистике Узбекистана Ведущие страны по экспорту узбекских товаров

За первые четыре месяца текущего года Узбекистан продал за границу свыше 440,5 тысяч тонн плодоовощной продукции на более чем 280 миллионов долларов. Главными покупателями по объемам стали Казахстан (140 тысяч тонн), Россия (58 тысяч тонн), Турция (44,5 тысяч тонн) и Украина (39,8 тысяч тонн). Если рассматривать в стоимостном выражении, то в лидерах Кыргызстан и Казахстан — 73,3 и 64,1 миллиона долларов соответственно.

© Комитет по статистике Узбекистана Ведущие импортеры Узбекистана

© Sputnik / Алексей Куденко Узбекистан стал лидером в СНГ по росту импорта машин "АвтоВАЗа"

Что касается импорта, то его значительную часть по-прежнему составляют машины и оборудование - 44%. По поставкам станков спецтехники лидируют Китай и Южная Корея, Россия занимает третью позицию с объемом в 244,6 миллиона долларов (7,6% от общего рынка этого сектора).

Также значительную долю ввозимых в Узбекистан товаров занимают стройматериалы, что вполне объяснимо, учитывая строительный и инвестиционный бум в стране. Так, рост импорта древесины составляет 48,7%, цемента — 13%, а стекла и изделий из него — 4,7%.