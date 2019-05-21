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В Узбекистане с осени отменят привязку налогов и штрафов к МРЗП

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Экономика
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Президент республики подписал указ "О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей".

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2019 года вместо МРЗП будут введены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и базовая расчетная величина. Соответствующий указ президента опубликован на портале Lex.uz

Начнут действовать следующие ставки: МРОТ — 577 170 сумов; базовая расчетная величина — 202 730 сумов; базовая величина исчисления пенсии — 202 730 сумов.

МРОТ будет использоваться в сфере трудовых отношений для определения суммы должностного оклада, надбавок, доплат, гонораров, компенсационных выплат за дополнительную работу, а также для определения нуждаемости семьи в соцподдержке и размера пособия по безработице.

"Минимальный размер оплаты труда является обязательным для всех работодателей, независимо от организационно-правовой формы и трудовых отношений, в качестве нижней границы оплаты труда работников, полностью выполнивших установленные трудовые нормы", — говорится в документе.

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Базовая расчетная величина применяется при определении, в частности, размеров налогов, сборов, штрафов, госпошлин и других платежей за предоставляемые госуслуги. 

Базовая величина исчисления пенсий применяется для расчета пенсий, надбавок, доплат и компенсаций, а также возмещения вреда, причиненного здоровью работника.

Все виды надбавок, доплат, вознаграждений и других платежей компенсационного и стимулирующего характера, установленных в отношении к МРЗП, пересчитываются с сохранением действующих сумовых значений данных выплат, при необходимости их следует округлять в большую сторону.

Теги:
Узбекистан, Труд, зарплата, Указ



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