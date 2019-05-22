Мирзиёев поручил в два раза увеличить производство электротехники

В Узбекистане могут появиться новые производства холодильников и компьютеров.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической промышленности.

Как сообщает пресс-служба президента, в 2018 году отраслевые предприятия выпустили свыше двух тысяч видов товаров на сумму 9,6 триллиона сумов.

Вместе с тем, в страну завозят большой объем зарубежной техники, а доля экспорта Узбекистана на региональным рынке недостаточно высока.

Мирзиёев поручил изучить экспортно-импортную конъюнктуру, освоить производство новых товаров и повысить конкурентоспособность производимых.

Перед ассоциацией "Узэлтехсаноат" поставлена задача оптимизировать импорт за счет увеличения производства в два раза и довести экспорт до 500 миллионов долларов к 2022 году.

Президент отметил, что для этого требуется глубокая переработка сырья и производство продукции с добавленной стоимостью.

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В настоящее время более 50 процентов производимой из меди продукции - обычная проволока. За счет глубокой переработки меди можно производить также медные трубки, кабели связи, которые можно продать дороже на мировом рынке.

Также Мирзиёев подчеркнул, что страна обладает достаточным потенциалом для выпуска бытовой техники, строительного, промышленного и медицинского оборудования и запасных частей.

Президент предложил развернуть производство холодильного и нагревательного оборудования, компьютерной техники, средств мобильной связи, солнечных панелей и другой высокотехнологичной продукции. "Узэлтехсаноат" поручено разработать "дорожную карту" по освоению выпуска новых видов продукции.