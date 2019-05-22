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Презентация нового автомобильного бренда RAVON

На неработающем заводе в Карачаево-Черкесии хотят собирать автомобили Ravon

© Sputnik / Евгения Новоженина
Экономика
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Сейчас российское предприятие "Дервейс" проходит процедуру сертификации производства.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Cо второго полугодия на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon. Об заявил глава российской республики Рашид Темрезов, пишет РИА Новости.

Ранее завод собирал китайские марки Lifan и Chery, однако приостановил производство еще в феврале.

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"В рамках экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан были утверждены перспективные совместные проекты, в число которых включен и проект фирмы "Дервейс". В настоящий момент "Дервейс" проходит процедуру сертификации производства", - сказал Темрезов, выступая с ежегодным докладом-посланием об итогах работы органов власти КЧР за 2018 год.

По его словам, со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon.

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Теги:
автомобили, завод, Узбекистан, Россия



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