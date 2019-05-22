На неработающем заводе в Карачаево-Черкесии хотят собирать автомобили Ravon

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Cо второго полугодия на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon. Об заявил глава российской республики Рашид Темрезов, пишет РИА Новости.

Ранее завод собирал китайские марки Lifan и Chery, однако приостановил производство еще в феврале.

© Sputnik / Вадим Шекун Возвращение Ravon в Россию: стоит ли оно того – мнение экспертов

"В рамках экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан были утверждены перспективные совместные проекты, в число которых включен и проект фирмы "Дервейс". В настоящий момент "Дервейс" проходит процедуру сертификации производства", - сказал Темрезов, выступая с ежегодным докладом-посланием об итогах работы органов власти КЧР за 2018 год.

По его словам, со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon.