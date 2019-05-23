Популярный у трудовых мигрантов "Юнистрим" ограничил работу по будням

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Российская платежная система "Юнистрим", которой часто пользуются трудовые мигранты, ограничила проведение денежных переводов по вечерам в будние дни, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на внутреннее письмо банка.

В нем говорится, что отключения возможны с 20 по 26 мая во второй половине дня. В случае остановки системы кассирам следует выдавать клиентам купоны на 50 рублей на мобильный телефон с промокодом М25. В купоне говорится, что неосуществленный перевод можно сделать в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, при обращении в кассу клиент получит бонус — 50 рублей на свой мобильный.

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Тех, кто не готов ждать выходных, кассирам посоветовали ориентировать на утро — в это время система будет работать в обычном режиме.

По данным "Ъ", причина ограничений — дневные лимиты на отправку денег, установленные Центробанком. Они составляют 400 миллионов рублей в день. Это предписание, как пишет издание, связано с информационной безопасностью: ранее "Юнистрим" был атакован хакерами. Тогда злоумышленники смогли получить контроль над почтовым сервером банка, в результате чего были атакованы и его банки-партнеры.

В "Юнистрим" официально не признают наличие проблем.