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Узбекские солдаты на границе Узбекистана и Афганистана

На границе Узбекистана и Афганистана открылась торговая зона

AP Photo / Dimitri Messinis
Экономика
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В зоне работает таможенный терминал, гостиница, пункты сервиса.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Торговая зона на границе с Афганистаном открылась в международном логистическом центре Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

Представитель администрации отметил, что в приграничной торговой зоне для предпринимателей из Афганистана разместились таможенный терминал, гостиница, пункты сервиса, режим "одного окна" для оформления необходимых документов.

Грузовые фуры
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Узбекистан и КНР наладили доставку грузов в Афганистан по новому коридору

По данным узбекской стороны, Termez Cargo Centre способен одновременно принимать до 300 грузовых машин, а также имеет подъездные железнодорожные пути и склады для хранения контейнеров. Планируется, что центр также будет оснащен новыми сортировочными и упаковочными линиями для переработки и экспорта плодоовощной афганской продукции в третьи страны.

В сентябре 2018 года узбекско-китайское СП ООО Silk Road International начало осуществлять поставки грузов в Афганистан из Китая по автотранспортному коридору Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар. В частности, для транспортировки задействован центр Termez Cargo Centre.

Теги:
Сурхандарьинская область, Торговля, Афганистан, Узбекистан



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