На границе Узбекистана и Афганистана открылась торговая зона

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Торговая зона на границе с Афганистаном открылась в международном логистическом центре Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.
Представитель администрации отметил, что в приграничной торговой зоне для предпринимателей из Афганистана разместились таможенный терминал, гостиница, пункты сервиса, режим "одного окна" для оформления необходимых документов.
По данным узбекской стороны, Termez Cargo Centre способен одновременно принимать до 300 грузовых машин, а также имеет подъездные железнодорожные пути и склады для хранения контейнеров. Планируется, что центр также будет оснащен новыми сортировочными и упаковочными линиями для переработки и экспорта плодоовощной афганской продукции в третьи страны.
В сентябре 2018 года узбекско-китайское СП ООО Silk Road International начало осуществлять поставки грузов в Афганистан из Китая по автотранспортному коридору Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар. В частности, для транспортировки задействован центр Termez Cargo Centre.