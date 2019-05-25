Власти Узбекистана поддержат субсидиями экспорт по железной дороге

Новый механизм, который внедрят в республике, не будет применяться при вывозе продукции в сопредельные государства.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Предприятия Узбекистана смогут получать субсидии на компенсацию до 50% затрат на транспортировку по железной дороге продукции на экспорт. Внедрение соответствующего механизма предусмотрено постановлением президента, документ опубликовала Uza.uz.

Однако эта мера поддержки не будет применяться при вывозе продукции в сопредельные государства.

Уполномоченным органом по выплате субсидий за счет средств государственного бюджета назначено Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли.

Глава государства также поручил Министерству транспорта совместно с Антимонопольным комитетом за месяц пересмотреть тарифы UzAirways и "Узбекистон темир йуллари" на перевозку экспортных грузов.

Кроме того, Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности будет предоставлять экспортерам компенсации, которыми они смогут покрыть процентные расходы по предэкспортным кредитам коммерческих банков, в том числе выданным для пополнения оборотных средств, до ставки рефинансирования Центробанка, но не более 10 процентных пунктов по кредитам в национальной валюте, и в размере 40% от установленной коммерческими банками ставки, но не более 4 процентных пунктов — по кредитам в иностранной валюте.

Также экспортерам планируется предоставлять поручительства по кредитам коммерческих банков в размере до 50% включительно от суммы предэкспортного кредита, но не более чем на четыре миллиарда сумов.

На эти цели Министерство финансов выделит фонду в 2019-2020 годах до 50 миллиардов сумов.

Президент также поручил Ассоциации банков Узбекистана совместно с коммерческими банками расширить виды финансирования предприятий-экспортеров, в том числе посредством предоставления кредитов для пополнения оборотных средств.

Агентству продвижения экспорта поручено в двухмесячный срок разработать и внести на утверждение в кабмин механизм оказания финансового содействия организациям-экспортерам. В нем должна быть предусмотрена оплата части затрат на получение необходимых лицензий, разрешений, сертификатов в других странах, а также регистрационных сборов и других платежей, связанных с участием субъектов предпринимательства в международных тендерах и конкурсах.