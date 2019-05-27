Медведев и Арипов обсудят в Ташкенте проекты в энергетике

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его узбекский коллега Абдулла Арипов обсудят в Ташкенте крупные проекты в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

"Двадцать девятого - тридцатого мая председатель правительства Медведев посетит с визитом Республику Узбекистан. Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведут первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Также запланирована встреча главы российского правительства с президентом Республики Узбекистан Шахнозой Мирзиёевым

Отмечается, что на переговорах планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, будет обсуждаться реализация крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.

Сообщается, что в рамках визита к подписанию готовятся совместные документы о сотрудничестве в различных областях.