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Налоги. Расчеты

В Узбекистане стало легче получить возврат суммы превышения по НДС

© NALOG
Экономика
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Теперь, возврат суммы будет осуществляется в течение семи рабочих дней с момента получения заявления, вместо пятнадцати.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Внесены изменения в Положение о порядке возврата суммы превышения по долгу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения "нулевой ставки" прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции, сообщает канал Министерства юстиции Республики Узбекистан.

Молоко. Иллюстративное фото.
© Flickr/ yat fai ooi
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Теперь, возврат суммы будет осуществляется в течение семи рабочих дней с момента получения заявления, вместо пятнадцати.

Налогоплательщику может обратиться с заявлением сразу в Налоговый комитет, минуя территориальные ГНУ.

Более того, акт сверки задолженности юридического лица по налогам и другим обязательным платежам теперь не нужно прилагать к заявлению.Теперь к нему прилагаются сведения по реализации товаров и поступлению валюты.

Теги:
подача документов, документы, заявление, Государственный налоговый комитет, налоговые льготы, налоги, НДС



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