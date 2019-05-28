В Узбекистане начнут производить автомобили Volkswagen

Соответствующие соглашения подписаны сегодня в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В рамках двусторонних переговоров между президентами Узбекистана и Германии утверждена организация производства авто совместно с Volkswagen, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сообщения о таком роде сотрудничества появлялись еще в прошлом году. Тогда "Узавтосаноат" и Volkswagen прорабатывали возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна. Начать планировалось с пикапа Volkswagen Amarok.

Подразделениями концерна Volkswagen, помимо одноименного бренда автомобилей являются также Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porsche и другие.