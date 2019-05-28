Узбекистан попал в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса

В прошлом году республика впервые отправила партию свежих абрикосов на рынок Евросоюза — в Литву. В этом году поставки могут вырасти.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан в 2018 году занял третье место в списке лидеров по экспорту свежего абрикоса, сообщается на портале EastFruit.

Узбекские садоводы и трейдеры смогли отправить на экспорт 43 тысячи тонн свежих абрикосов, благодаря чему страна потеснила Францию, Италию и Грецию. Эксперты считают, что на руку Узбекистану сыграли неблагоприятные погодные условия в Европе: там ключевые производители потеряли до половины урожая этого фрукта.

В этом году погодные условия в Европе были отличными, и Узбекистан рискует сдать позиции. Однако, как отмечается, объемы экспорта абрикоса из РУ в этом году все-таки могут вырасти. Узбекский урожай активно продается уже с начала мая, причем по доступным ценам.

Лидеры рейтинга Испания и Италия в прошлом году экспортировали 109 тысяч тонн и 20 тысяч тонн свежего абрикоса соответственно.

Значительного прогресса достиг Афганистан: страна экспортировала почти семь тысяч тонн продукции и поднялась на шестое место. Главными покупателями свежего абрикоса из Афганистана выступали Пакистан, Индия, Ирак.

На восьмом месте оказалась Армения, девятое занял Казахстан. У Таджикистана и Кыргызстана — 16 и 17 строчки. По данным EastFruit, реальные объемы экспорта свежего таджикского абрикоса не может оценить никто: большая часть продукции экспортируется, оставаясь неучтенной. Официально из Таджикистана и Кыргызстана в прошлом году экспортировали по 2,5 тысячи тонн продукции.