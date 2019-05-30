Вагоны для метро Ташкента поставят на средства ВЭБ

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. ВЭБ собирается выделить средства на поставку вагонов метро для Ташкента, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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"В сфере инвестиций Россия остается серьезным партнером для Узбекистана, здесь общий объем капиталовложений порядка 9 миллиардов долларов. Работает более 1,1 тысячи предприятий с участием российского капитала. Мы намерены и дальше развивать сотрудничество в этой сфере... Мы также по линии ВЭБа будем финансировать ряд проектов, включая поставки вагонов метро для Ташкента, ну и готовы этот инструмент посмотреть и по другим направлениям", - цитирует Медведева РИА Новости.

Премьер отметил, что в преддверии своего визита в Узбекистан он провел заседание наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", где было принято решение о финансировании поставок российского энергетического оборудования в рамках строительства ГЭС.

ВЭБ.РФ позднее сообщил, что в рамках визита Медведева в Узбекистан ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан (Узнацбанк) подписали кредитный договор о финансировании проекта поставки пяти поездов метро, а также сопутствующих материально-технических средств и услуг для метро Ташкента. Подвижной состав будет выпущен на российском "Метровагонмаше" (входит в "Трансмашхолдинг").

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Узбекистан в январе текущего года сообщал, что АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") планируют приобрести у "Метровагонмаша" пять составов для метрополитена Ташкента стоимостью 27,7 миллиона евро. Сообщалось, что составы приобретаются для наземной линии метро, строительство которой планируется завершить в 2021 году.

Финансирование контракта планировалось осуществлять за счет кредита российского банка развития и внешнеэкономической деятельности на 22,14 миллиона евро и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро.