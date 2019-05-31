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Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

"Новапорт" модернизирует аэропорты Самарканда, Намангана и Ургенча

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Накануне было подписано соответствующее рамочное соглашение.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Холдинг Романа Троценко "Новапорт" намерен выделить средства на модернизацию аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча. Об это пишет "Ъ".

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr / Alec Wilson
"Узбекистон хаво йуллари" разделят: что ждет национального авиаперевозчика

"Новапорт" - крупная российская компания, специализирующаяся на реализации комплексных программ развития аэропортов.

В холдинге не называют ни объем инвестиций, ни масштаб грядущих изменений.

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Первым реконструируют воздушную гавань Самарканда: в 2022 году там пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, который станет первым крупным мировым событием в городе за весь постсоветский период. 

На модернизацию аэропортов Намангана и Ургенча выделено порядка пяти лет.

В Узбекистане год назад начались реформы в авиаотрасли. В ноябре 2018 года стало известно, что на базе национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" создадут две компании: авиаперевозчик Uzbekistan Airways и оператор по управлению аэропортами Uzbekistan Airports. 

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Теги:
Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистон хаво йуллари, аэропорт, Ургенч, Наманганская область, Наманган, Самарканд, Узбекистан, Россия



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