"Новапорт" модернизирует аэропорты Самарканда, Намангана и Ургенча

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Холдинг Романа Троценко "Новапорт" намерен выделить средства на модернизацию аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча. Об это пишет "Ъ".

"Новапорт" - крупная российская компания, специализирующаяся на реализации комплексных программ развития аэропортов.

В холдинге не называют ни объем инвестиций, ни масштаб грядущих изменений.

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Первым реконструируют воздушную гавань Самарканда: в 2022 году там пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, который станет первым крупным мировым событием в городе за весь постсоветский период.

На модернизацию аэропортов Намангана и Ургенча выделено порядка пяти лет.

В Узбекистане год назад начались реформы в авиаотрасли. В ноябре 2018 года стало известно, что на базе национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" создадут две компании: авиаперевозчик Uzbekistan Airways и оператор по управлению аэропортами Uzbekistan Airports.