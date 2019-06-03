"Райффайзенбанк" проведет саммит в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. "Райффайзенбанк" проведет банковский саммит в Ташкенте 26 июня, сообщает МИД Узбекистана.
Делегацию банка возглавит директор департамента финансовых институтов RBI Аксель Зуммер.
"Специалисты австрийского банка ознакомят экспертов Узбекистана с последними трендами на международных рынках капитала, включая вопросы займа, новые виды финансовых расчетов, торговое и экспортное кредитование, требования комплаенс и открытие рынков депозитарных и клиринговых услуг", - говорится в сообщении.
Проведение саммита является свидетельством растущего интереса в мире к результатам осуществляемых в Узбекистане эффективных социально-экономических реформ, нацеленных на улучшение финансово-инвестиционного климата и повышение благосостояния народа в целом.
Напомним, в ноябре 2017 года Трастбанк и "Райффайзенбанк Интернешнл" (Австрия) подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках визита узбекской делегации в Вену.
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Меморандум был подписан в целях реализации задач указа президента Узбекистана "Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах".