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Офис банка Райффайзен

"Райффайзенбанк" проведет саммит в Ташкенте

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Проведение саммита является свидетельством растущего интереса в мире к результатам осуществляемых в Узбекистане реформ, нацеленных на повышение благосостояния народа.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. "Райффайзенбанк" проведет банковский саммит в Ташкенте 26 июня, сообщает МИД Узбекистана.

Делегацию банка возглавит директор департамента финансовых институтов RBI Аксель Зуммер.

"Специалисты австрийского банка ознакомят экспертов Узбекистана с последними трендами на международных рынках капитала, включая вопросы займа, новые виды финансовых расчетов, торговое и экспортное кредитование, требования комплаенс и открытие рынков депозитарных и клиринговых услуг", - говорится в сообщении.

Проведение саммита является свидетельством растущего интереса в мире к результатам осуществляемых в Узбекистане эффективных социально-экономических реформ, нацеленных на улучшение финансово-инвестиционного климата и повышение благосостояния народа в целом.

Напомним, в ноябре 2017 года Трастбанк и "Райффайзенбанк Интернешнл" (Австрия) подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках визита узбекской делегации в Вену.

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Меморандум был подписан в целях реализации задач указа президента Узбекистана "Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах".

Теги:
Экономика, Ташкент, Ташкент, саммит, банки, банки, Узбекистан, Узбекистан, Райффайзенбанк



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