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Доллар вырос, евро отстает – курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать с 4 июня.

ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. По данным на понедельник, доллар вырос на 27,66 сума, а рост евро существенно ослаб по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Центральный банк республики.

Курс американской валюты продолжает расти. Так, на этой неделе доллар составит 8513,57 сума.

Темпы роста евро существенно упали. Если к началу прошедшей недели валюта выросла на 66,9 сумов, то на этой прирост составляет всего 1,18 сума.

Курс российского рубля незначительно снизился – с 131,52 сумов на прошлой неделе до 130,41.

Курсы валют с 04.06.2019
© Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан
Курсы валют с 04.06.2019

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.




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