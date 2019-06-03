В Узбекистане отменили повышение тарифов на газ и электроэнергию

Ранее сообщалось, что в республике с 1 июня повысятся тарифы на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане отменили повторное повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию с 1 июня 2019 года. Правительство приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию тарифной политики на отдельные виды топливно-энергетических ресурсов", сообщается на официальном Telegram-канале Минюста республики.

Документом также предусмотрены некоторые нововведения. В частности, товарищества частных собственников жилья и коммунально-эксплуатационные организации рассчитываются за электрическую энергию по тарифу, установленному для бытовых потребителей. Такой же тариф применяется к ведомственному и муниципальному жилищному фонду, общежитиям юридических лиц и семейным предприятиям, использующим электроэнергию в целях электроснабжения населения.

"В случае осуществления авансовой оплаты за объемы электрической энергии и природного газа до вступления в силу настоящего постановления, потребители (кроме населения) освобождаются от внесения дополнительных платежей при изменении тарифа на срок не более последующих два месяцев со дня оплаты (ранее этот срок составлял один месяц)", — говорится в публикации.

Напомним, с 2023 года Узбекистан заморозит тарифы на электроэнергию минимум на три года. При разработке нового механизма планируется предусмотреть, чтобы в нем отсутствовали возможности создания дискриминационного подхода к формированию тарифов, а сами тарифы не были подвержены необоснованному политическому влиянию.