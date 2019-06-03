В Ташкенте пройдет международная конференция сотрудничества железных дорог

Министры транспорта и руководители железных дорог из 27 стран обсудят межгосударственные перевозки, проекты и инвестиции.

ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. В столице Узбекистана состоится 47 сессия Совета Министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), сообщает АО "Узбекистон темир йуллари".

Мероприятие будет проходить с 4 по 7 июня. Оно соберет министров транспорта и руководителей железных дорог из 27 государств-членов международной организации.

В частности, на сессию приедут представители Туркменистана, Таджикистана, Словакии, Румынии, России, Эстонии, Чехии, Украины, Польши, Монголии, Молдовы, Литвы, Латвии, Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, КНДР и Южной Кореи.

В церемонии открытия конференции примет участие и выступит первый заместитель премьер-министра, министр транспорта Республики Узбекистан Ачилбой Раматов.

В течение трёх дней участники обсудят текущее состояние межгосударственных перевозок, реализацию крупных совместных проектов, привлечение в железнодорожную сферу новых инновационных технологий, тарифную политику, а также новые транзитные коридоры. Помимо этого, будет разработан план проектов, намеченных на 2020 год.

ОСЖД была основана в 1956 году в городе София, Болгария. На сегодняшний день членами организации являются 29 государств.

В числе задач – развитие международных грузовых и пассажирских перевозок, создание единого железнодорожного транспортного пространства в Евроазиатском регионе, повышение конкурентоспособности трансконтинентальных железнодорожных направлений, а также содействие техническому прогрессу и научно-техническому сотрудничеству в области железнодорожного транспорта.