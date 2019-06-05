Российский "Мир" придет в Узбекистан до конца года

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Проекты по интеграции карты "Мир" с платежными системами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана и Армении будут завершены до конца года. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью "Известиям".

НСПК — оператор российской платежной карты "Мир", которой пользуется каждый четвертый гражданин РФ. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.

"Почти во всех странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — "Белкарт", ArCA, "Корти Милли", UzCard, "Элкарт". Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы. До конца 2019 года будут завершены проекты по интеграции с платежными системами всех названных мною стран — Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана", — сказал Комлев.

Также НСПК активно развивает прием карт в странах, которые пользуются популярностью у российских туристов. Так, свою сеть для приема "Мир" в ближайшее время откроет уже второй банк в Турции — "Зираат", ведется работа с Вьетнамом, Таиландом, Болгарией.

Сотрудничество платежных систем двух стран даст UzCard возможность использовать технологии платежной системы "Мир", в том числе выпускать карты с платежным приложением "Мир".