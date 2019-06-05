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Презентация платежной карты Мир

Российский "Мир" придет в Узбекистан до конца года

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Сотрудничество платежных систем двух стран даст UzCard возможность использовать технологии платежной системы "Мир".

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Проекты по интеграции карты "Мир" с платежными системами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана и Армении будут завершены до конца года. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью "Известиям".

НСПК — оператор российской платежной карты "Мир", которой пользуется каждый четвертый гражданин РФ. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.

Uzcard
© Халқ сўзи
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"Почти во всех странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — "Белкарт", ArCA, "Корти Милли", UzCard, "Элкарт". Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы. До конца 2019 года будут завершены проекты по интеграции с платежными системами всех названных мною стран — Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана", — сказал Комлев.

Также НСПК активно развивает прием карт в странах, которые пользуются популярностью у российских туристов. Так, свою сеть для приема "Мир" в ближайшее время откроет уже второй банк в Турции — "Зираат", ведется работа с Вьетнамом, Таиландом, Болгарией.

Сотрудничество платежных систем двух стран даст UzCard возможность использовать технологии платежной системы "Мир", в том числе выпускать карты с платежным приложением "Мир".

Теги:
Экономика, Узбекистан, ЕАЭС, банковская карта, банковская сфера



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