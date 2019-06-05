Российский "Мир" придет в Узбекистан до конца года

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Проекты по интеграции карты "Мир" с платежными системами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана и Армении будут завершены до конца года. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью "Известиям".
НСПК — оператор российской платежной карты "Мир", которой пользуется каждый четвертый гражданин РФ. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.
Также НСПК активно развивает прием карт в странах, которые пользуются популярностью у российских туристов. Так, свою сеть для приема "Мир" в ближайшее время откроет уже второй банк в Турции — "Зираат", ведется работа с Вьетнамом, Таиландом, Болгарией.
Сотрудничество платежных систем двух стран даст UzCard возможность использовать технологии платежной системы "Мир", в том числе выпускать карты с платежным приложением "Мир".