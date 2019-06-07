Это уже мировая технологическая война: Путин о противостоянии США и Huawei

Президент России выступил на пленарном заседании ПМЭФ, в ходе которого он раскритиковал действия США на мировой экономической арене.

ТАШКЕНТ, 7 ИЮН – Sputnik. Владимир Путин, выступая на международном экономическом форуме в Петербурге, осудил действия США в отношении китайской компании Huawei, а также заявил, что американская валюта давно превратилась в инструмент давления на другие государства.

По мнению российского лидера, США активно распространяют свою юрисдикцию на весть мир, что совершенно недопустимо. Он назвал действия Вашингтона политикой экономического эгоизма и силового продавливания.

"Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка... Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", – сказал Путин.

По его словам, выбранная США стратегия взаимоотношений — это путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым, уверен глава государства.

"Это бои без правил всех против всех", — отметил Путин. По его словам, подобная политика противоречит логике нормального межгосударственного общения и не отвечает задачам будущего мирового развития.

В своем выступлении российский лидер заявил о том, что модель глобализации, действующая с конца XX века, устарела и больше не соответствует экономическим реалиям.

"Развиваются новые экономики. Такое их количество плохо стыкуется с представлениями, которые казались незыблемыми", – сказал президент.

По мнению российского президента, необходимо переосмыслить всю финансовую систему и роль доллара в ней как такового, поскольку американская валюта превратилась в инструмент давления на весь мир.

Петербургский международный экономический форум продлится с 6 по 8 июня. В пятницу, 7 июня, состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Кабинета министров Словакии Петер Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.