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Закрыть фирму или предприятие в Узбекистане станет легче

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Согласно новому указу президента, введен новый порядок ликвидации субъектов предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Упрощена процедура ликвидации субъектов предпринимательства. Об этом говорится в новом указе президента.

Согласно новому положению, с января 2020 года прекращают свою работу комиссии по ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность или не сформировавших свои уставные фонды. Для удобства сторон вводится электронный обмен информацией между государственными органами путем сокращения излишних документов и процедур при ликвидации субъектов предпринимательства.

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Более того, теперь при ликвидации лица не не требуется публиковать сообщение в периодических печатных изданиях. Также изменится порядок проверки предприятий. Теперь они будут осуществляться через  Автоматизированную систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства.

Заключения об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам теперь тоже требоваться не будет.

С подробным текстом указа вы можете ознакомиться по ссылке.

Теги:
Указ, молодые предприниматели, предпринимательство, предприниматель, предприниматели, предприятия



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