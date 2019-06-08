Закрыть фирму или предприятие в Узбекистане станет легче

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Упрощена процедура ликвидации субъектов предпринимательства. Об этом говорится в новом указе президента.

Согласно новому положению, с января 2020 года прекращают свою работу комиссии по ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность или не сформировавших свои уставные фонды. Для удобства сторон вводится электронный обмен информацией между государственными органами путем сокращения излишних документов и процедур при ликвидации субъектов предпринимательства.

Более того, теперь при ликвидации лица не не требуется публиковать сообщение в периодических печатных изданиях. Также изменится порядок проверки предприятий. Теперь они будут осуществляться через Автоматизированную систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства.

Заключения об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам теперь тоже требоваться не будет.

С подробным текстом указа вы можете ознакомиться по ссылке.